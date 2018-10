Stemgedrag Van Praag onderwerp van discussie

Michael van Praag rond de wedstrijd van Oranje tegen Peru met Gianni Infantino. Ⓒ ANP Pro Shots

ZEIST - Binnen het bondsbestuur van de KNVB is het stemgedrag van bondsvoorzitter Michael van Praag in het Executive Committee van de UEFA bij de verkiezing voor de organisatie van EURO 2024 onderwerp van discussie. „Dit is een belangrijk onderwerp. Daar hebben we al met elkaar over gesproken in het bondsbestuur en dit zal richting 27 september nogmaals geagendeerd worden”, aldus Jan Dirk van der Zee, die als directeur amateurvoetbal in het bondsbestuur zit.