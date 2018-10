Ruud Gullit: Passie en agressiviteit gevraagd

Ruud Gullit Ⓒ Telesport

Bij een voetbalgala in Turkije liep ik Phillip Cocu toevallig tegen het lijf. Als trainer bij Fenerbahçe is hem het verschil tussen de mate van passie en agressiviteit tussen de Nederlandse en Turkse competitie opgevallen. Waar we in ons land alle oplossingen zoeken in tactiek combineren ze in grote buitenlandse competities en voetballanden tactiek met intensiteit, passie en agressiviteit.