’Oranje’ Westwood vecht in KLM Open; 18-jarige talent mist cut

Vorig jaar eindigde de 45-jarige Westwood nog als derde, een opgave die voor deze editie lastig genoeg is. Laat staan net zoals in 1999 winnen, want met -12 staat de Chinese leider Ashun Wu een straatlengte voor. Toch zal Westwood, die over twee weken vice-captain is tijdens de Ryder Cup, er alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen in zijn tweede ’thuisland’.

Overgrootvader

„Mijn overgrootvader is vanuit Nederland naar Groot-Brittannië gekomen om in de mijnen te werken”, aldus de man die opgroeide in Worksop. „Ik heb hem natuurlijk nooit gekend, dus ik kan er eigenlijk verder niet zo veel over vertellen. Het enige wat ik verder nog weet is dat hij naar Nottingham kwam en dat zijn naam Langoor is. Waar mijn overgrootvader vandaan komt, weet ik niet. Misschien is dat iets om in de toekomst nog eens achter te komen, want ik vind dat soort dingen wel heel interessant.”

Geen woord Nederlands

„Het is ook prettig om elke keer weer terug te zijn in Nederland”, vervolgt de man die als speler van zijn tien deelnames aan de Ryder Cup liefst zeven keer de gouden beker mocht optillen. „Als ik hier weer ben, vertel ik ook regelmatig dat ik een beetje een landgenoot ben. Zo voelt dat ook echt hoor. Dat vind ik best bijzonder. Of ik ook Nederlands spreek? Nee, geen woord en ik versta het ook niet”, bekent hij met een lach.

’Langoor’ Westwood mag met een zeer fantasierijke chauvinistische blik onder het trio Oranjeklanten geschaard worden dat de cut haalde van het KLM Open. Max Albertus (-2) en Mark Reynolds (-1) zijn eveneens in het weekend te bewonderen. Helaas viel het doek voor de talentvolle 18-jarige amateur Jerry Ji (+1), de enige in dit KLM Open actieve Nederlandse deelnemer die wel een serieus toekomstperspectief heeft.