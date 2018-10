Prominenten lovend over Herlings: ’Hij is van speciaal kaliber’

Dat het fenomeen uit Oploo morgen nog wel even wat nodige WK-puntjes bijeen moet sprokkelen om de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse te worden, was hem ontschoten. „Doe dit weekend dan vooral wel heel voorzichtig”, sprak hij smekend tot The Bullet, die bij rondgang door de paddock op een salvo aan loftuitingen kon rekenen. Hierbij de mening van zes prominenten over het crossfenomeen.

Gerrit Wolsink (71), nog steeds Nederlands meest succesvolle motorcrosser in de koningsklasse. Eindigde tweemaal als tweede (’76 en ’79) en twee keer als derde in het WK 500cc (’75 en ’77).

„Ik heb nog tegen zijn vader Peter gereden die in Nederland mijn grootste tegenstander was en het vooral van zijn enorme inzet moest hebben. Als Jeffrey maar de helft daarvan van zijn vader heeft meegekregen, dan hij heeft hij nog meer inzet dan iedereen om zich heen. Peter gaf nooit op en dat doet Jeffrey ook niet. Ik vind hem een fabelachtige coureur. Als hij heel blijft, voorzie ik dat hij de komende vijf jaar kampioen zal blijven. Romain Febvre, Tim Gajser en Clement Desalle vind ik niet goed genoeg en voor Tony Cairoli is het gezien zijn leeftijd einde oefening.”

Antonio ’Tony’ Cairoli (32), negenvoudig wereldkampioen motorcross. Concurrent van Herlings.

„Eigenlijk ben ik best wel trots op mezelf dat ik ondanks wat blessures nog steeds in de race ben. ’It ain’t over till it’s over’, al ben ik realistisch genoeg om te beseffen dat Jeffrey er zo goed voorstaat dat hem de titel nauwelijks meer kan ontgaan. Als hij wereldkampioen wordt, is dat zeker verdiend.”

Marc de Reuver (35), voormalig Grand Prix-rijder. Tegenwoordig MX-coach bij F&H Racing Kawasaki.

„Jeffrey is van een heel speciaal kaliber en daarvan zijn er niet zoveel op deze wereld. Voor mij zijn het de Amerikaan Ken Roczen, Cairoli en Jeffrey die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Je moet ook heel speciaal zijn om in de top te rijden. Uitblinkers zijn altijd speciale, ik zou zeggen niet normale mensen. Al die toppers hebben dezelfde eigenschap en dat is hun killersmentaliteit. Hoe groter de druk op hen, hoe beter zij presteren. Dat kunnen alleen de groten.”

Glenn ’The Hoff’ Coldenhoff (27)., teamgenoot van Herlings in het Red Bull KTM Factory Team.

„Wat Jeffrey dit jaar laat zien is niet normaal. Ik heb de luxe bij hem in het KTM-team te zitten en ook trainen wij veel met elkaar. Op de een of andere manier haalt hij er meer uit dan ik, hoewel ik dit seizoen progressie heb geboekt en 16 van de 18 keer in de toptien heb gereden. Waar hem dat verschil in zit? Marquez flikt het ook steeds in de MotoGP en je kunt van Lorenzo of Dovizioso niet zeggen dat zij langzaam zijn.”

Erik ’Eggy’ Eggens (41), Motorcross Manager Yamaha Motor Europe. Voormalig Nederlands kampioen 125cc en MX2.

„Wij willen met Yamaha natuurlijk altijd winnen en vinden het niet fijn om verslagen te worden, maar als er een wereldkampioen moet komen, dan maar een Nederlander. De vijf elementen van kracht, adem, goede motor, techniek en snelheid beheerst Herlings. Dat totaalplaatje heeft hij beter voor elkaar dan wie ook.”

Patrice Assendelft (48), algemeen directeur KNMV. Manager Nederlands team MX Nations Cup.

„Jeffrey is onze kopman, dat staat buiten kijf. Buiten het feit dat hij onze meest getalenteerde crosser is van de laatste tien jaar, is hij enorm gefocust. Hij leeft en ademt topsport. Hij is voor ons als KNMV een bruikbare ambassadeur die zich ondanks zijn drukke schema steeds beschikbaar houdt.”