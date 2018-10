Ten Hag breekt bij Ajax lans voor Blind

„Ik deel een groot gedeelte van de meningen niet. Hij verdient meer respect. Het slaat nergens op wat sommige ’kenners’ uitkramen. Je wordt geen derde van de wereld als je niet kan verdedigen”, brak de trainer van Ajax in aanloop naar het duel met FC Groningen een lans voor de verdediger.

Het treffen met de ondermaats presterende noorderlingen – drie punten uit vier duels – is vanavond het opwarmertje voor Ajax-AEK Athene, woensdag 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. „We willen het goede gevoel terugkrijgen”, stelde Ten Hag zich ten doel. „We zijn goed aan het seizoen begonnen en hebben de eerste periode afgesloten met mooie resultaten tegen Dinamo Kiev en Vitesse. Dan hoop je dat de jongens na een interlandperiode met succeservaringen terugkomen. Dat is in de meeste gevallen aan de orde.”

Ajax had vanavond weer over Kasper Dolberg kunnen beschikken, maar kiest ervoor de Deen maandag in Jong Ajax te laten spelen thuis tegen Helmond Sport. „De plek in Jong Ajax betekent ook dat hij volgens de regelgeving van de KNVB niet bij de selectie voor FC Groningen mag zitten. Maar het zou kunnen dat hij er komende week tijdens ons eerste Champions League-duel wel bij is”, aldus de trainer.