Ruim baan voor ’slimme aanwinsten’ van PSV

Door interlandverplichtingen vlogen de twee nieuwelingen na hun presentatie direct weer uit en na hun terugkeer in Eindhoven konden ze slechts twee oefensessies meemaken, maar op basis daarvan is trainer Mark van Bommel positief gestemd. „Ik ben uitermate tevreden over hen. Ze hebben bij hun vorige club al een aantal duels gespeeld en ook met de nationale ploeg, dus ze zitten fysiek op een niveau dat ze direct inzetbaar zijn.”

Dat komt goed uit, want de duels gaan elkaar in een moordend tempo opvolgen met dinsdag de aftrap in de groepsfase van de Champions League tegen FC Barcelona. Gutierrez is de intelligente verbindingsspeler waarnaar PSV op zoek was na het wegvallen van Marco van Ginkel. De Mexicaan is linksbenig, net als Jorrit Hendrix en Gaston Pereiro, de twee andere spelers die samen met de aanwinst op papier de sterkste middenlinie lijken te vormen. Van Bommel ziet geen probleem in een middenveld met drie linkspoten. „Je ziet heel veel middenvelden met drie rechtsbenige spelers en dan is het ook geen probleem.”

Met Gutierrez heeft PSV het contingent Latino’s in de selectie verder uitgebreid. Voor Van Bommel geen doel op zich, al heeft de club van oudsher goede ervaringen met spelers uit Zuid- en Midden-Amerika. „Het moeten goede spelers zijn, ze moeten de speelwijze snappen en dat doen ze ook. Als het zes Belgen waren, had ik het ook niet erg gevonden. Bovendien zijn het aardige en slimme gasten. Ik heb ze er graag bij.”

Van Bommel is desondanks optimistisch over het inpassen van de twee nieuwelingen. „Alle goede spelers zijn snel inpasbaar”, aldus de PSV-trainer. „De situatie is nu zo dat je hen versneld moet laten aanpassen. Als je alles bijhoudt en je hebt goede beelden van je eigen wedstrijden en van je speelwijze, dan kun je dat gemakkelijker doen. Door het niveau en de kwaliteit van deze spelers verwacht ik dat het snel gaat. Ik denk dat wij heel slimme spelers hebben gehaald die dat snel oppikken.”