’Mafkezengroep’-scenario tegen Ajax

„We hebben Ajax de afgelopen weken allemaal gezien”, zegt de trainer van FC Groningen, die de Amsterdammers vanavond treft. „Een ploeg met exceptionele kwaliteiten. Jongens als Ziyech, De Ligt en De Jong worden niet voor niets gelinkt aan de grootste clubs in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat je er zelf niets kunt halen. Als je er zelf maar in gelooft. Niet heel veel ploegen zullen het genoegen hebben dit seizoen punten te pakken bij Ajax, maar het gebeurt wel een aantal keer per jaar.”

Buijs had een mooi voorbeeld voor zijn spelersgroep. „Ik heb de jongens verteld dat er in mijn tijd als speler bij Groningen ook vaak werd gedacht: daar kunnen we niet van winnen. Dat was een Ajax met jongens als Zlatan, Maxwell en Sneijder. De ene keer werd het 4-0, een andere keer 2-1. Maar met ADO Den Haag hadden we (in 2010/11 onder John van den Brom, red.) een beetje een mafkezengroep, die schijt aan de wereld had. We wonnen dat seizoen bij Ajax én PSV.”

Ook Buijs moest de afgelopen weken met een smalle groep werken na de moeizame competitiestart. „Ajax heeft daar natuurlijk nog meer mee te maken, maar ook wij misten acht of negen jongens. Veel jeugdinternationals, dat is voor een club als Groningen heel mooi”, zegt Buijs, die een andere Ritsu Doan terugkreeg na zijn debuut tegen Costa Rica (3-0). „Ik heb het idee dat hij met een heel goed gevoel is teruggekeerd na zijn interlanddebuut voor Japan. Iedereen ziet hem als toptalent en hij is ook een geweldige speler. Dat hij als 20-jarige in de basis van zijn land heeft gestaan, heeft hem enorm blij en opgelucht gemaakt heb ik het gevoel.”