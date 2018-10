Paard Barack Obama overleden op Wereldruiterspelen

Het paard, dat Barack Obama heette, was van de Nieuw-Zeelandse Jenny Champion en moest uiteindelijk wegens nierfalen worden ingeslapen.

Nog eens 52 andere endurance paarden moesten in Tryon naar de kliniek worden gebracht. Bijna allemaal hadden ze uitdrogingsverschijnselen en moesten aan het infuus. De wedstrijd werd vroegtijdig afgebroken omdat het welzijn van de paarden in het gedrang kwam. Er was sprake van hoge temperaturen in combinatie met een luchtvochtigheidsgraad van bijna 100 procent. Omdat veel paarden hun warmte niet kwijt konden, werd het aantal dat niet fit door kon gaan met de race te groot.