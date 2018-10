’Leclerc kan grote concurrent van Verstappen worden’

Verstappen betreurt dat zijn goede vriend Stoffel Vandoorne, die weg moet bij het dramatisch presterende McLaren, volgend jaar lijkt te verdwijnen uit de koningsklasse van de autosport. De Belg wordt zoals zoveel coureurs in verband gebracht met een van de twee zitjes bij Red Bullls zusterteam Toro Rosso, maar door zijn naam kan een streep.

Juiste keuzes

Verstappen verwacht dat het aantal nieuwe namen volgend jaar wel mee zal vallen. Tot nu toe staat de teller met Lando Norris (McLaren) officieel pas op één. Daniil Kvyat lijkt daarnaast op pole position te liggen om namens Toro Rosso weer terug te keren in de Formule 1. Indien Ocon naar Williams gaat, blijft het aantal vertrekkers uit de Formule 1 beperkt tot de huidige McLaren-coureurs: Vandoorne en Fernando Alonso.

Met een sterk team achter zich, vader Jos en manager Raymond Vermeulen, heeft Verstappen in zijn loopbaan de juiste keuzes gemaakt. „Ik kon in 2010 ook al in het talententeam van bijvoorbeeld Mercedes komen”, zegt hij. „Dat deed ik niet, want ik wilde het zo lang mogelijk in eigen hand houden en heb daarna zelf de keuze kunnen maken om Formule 3 te rijden. Sommige coureurs hebben contracten waardoor je niets te zeggen hebt. Iemand als Ocon is dus redelijk beperkt in zijn keuze, omdat hij een link heeft met Mercedes. Dan wordt het lastig.”

Max Verstappen Ⓒ Getty Images

Complete rijder

Bij Toro Rosso durft Brendon Hartley, ondanks een contract, nog niet hardop te zeggen of hij volgend jaar ook bij dat team rijdt. Al lijkt de Nieuw-Zeelander wel zeker van zijn plekje, vermoedelijk dus naast Kvyat. Contracten zeggen in de Formule 1 evenwel niet altijd alles. „Daar weet ik alles van”, lacht voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde met de nodige zelfspot, doelend op zijn clash in het verleden met voormalig werkgever Sauber.

„Ik vind het meer dan terecht dat Leclerc de kans krijgt bij Ferrari. Dat is zo’n complete rijder. Hij kan echt een grote concurrent voor Max worden. Uiteindelijk denk ik dat er volgend jaar niet heel veel nieuwe namen bijkomen in de Formule 1. Deze periode is natuurlijk spannend voor iedereen. En het blijft nog wel even doorrommelen. Voor de buitenwereld is het heel boeiend om te zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dat Kimi Räikkönen nog twee jaar doorgaat bij Sauber, dat had toch niemand zien aankomen? Het heeft ook wel weer wat.”