Kruijswijk na drie weken Vuelta: ’Overal een slagveld’

„Weet je, in de derde week kan niemand zich meer verstoppen”, stelt Kruijswijk. „De Rabassa was ook een klim waar je niet al te grote verschillen zou verwachten. De jongens die hier in Andorra woonden voorspelden zelfs dat een groep van zo’n vijftien renners bij elkaar zouden blijven. Na een harde strijd van drie weken wordt het echter overal een slagveld. Zeker in de komende ultrakorte rit zal dat het geval zijn. Het wordt vooral uitkijken dat je je kruit niet te vroeg verschiet. Anders ga je jezelf in de slotklim tegenkomen.”

Waar Simon Yates vrijdag een vrijwel onoverbrugbare voorsprong opbouwde voor de eindzege, was Kruijswijk de andere grote winnaar van de dag. Met een winst van 39 seconden op Enric Mas en Miguel Angel López en liefst 59 seconden op Alejandro Valverde rukte ’Stevie’ in het klassement op naar plek drie. Hij staat nu zelfs slechts 20 seconden van de tweede plaats van Valverde, terwijl hij Mas 17 seconden achter zich laat.

Kruijswijk tempert de euforie rond hem in het Lotto-Jumbo kamp weer enigszins met die bekende zin: „De ene dag is de andere niet.”

