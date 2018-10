Kaj Sierhuis verlengt tot 2021 bij Ajax

Pas toen Kaj Sierhuis een jaar of negen, tien was, besefte zijn vader Cock dat het kleine voetballertje een talent was. „Als peuter en kleuter leek hij aanvankelijk helemaal geen balgevoel te hebben”, lacht senior. „Maar met zijn mentaliteit zat het wel goed. Hij dook ook gewoon op het grindpad. Daar is hij gehard.”

Na een korte periode bij WSV’30 had Sierhuis de clubs voor het uitkiezen. „Ik kon naar FC Volendam, AZ en Ajax, maar eigenlijk is er nooit een discussie over geweest waar ik heen zou gaan. Mijn vader en moeder zijn fans van Ajax en hadden ook een seizoenskaart.”

„Het uiteindelijke doel is om vaste spits van Ajax 1 te worden”, zegt de jonge speler, die nu nog Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg voor zich moet dulden. „Ik moet me gewoon elke dag doorontwikkelen, alles geven en zorgen dat ik er sta als ik de kans krijg.”

