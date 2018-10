Wereldruiterspelen: noodweer speelt eventingruiters parten

Vanwege de vele regen die wordt verwacht besloot de organisatie de afsluitende springwedstrijd alvast te verplaatsen van zondag naar maandag. De crosscountry wordt wel gewoon op zaterdag gehouden, maar twee hindernissen moeten worden aangepast. Raf Kooremans staat met zijn paard Henri Z veertiende na de dressuur. De Duitse Julia Krajewski bezet de eerste plaats.

Tryon ligt in de staat North Carolina waar de tropische storm Florence rondwaart. De overlast behelst meer nog dan de inmiddels afgenomen windsneldheden de enorme regenval die erbij gepaard gaat. De organisatie van de Wereldruiterspelen neemt zaterdag ook een besluit over de kür voor dressuurruiters van zondag. Die wordt mogelijk ook verplaatst naar maandag. Edward Gal is de Nederlandse vertegenwoordiger in die wedstrijd.