Ramselaar na twee goals: ’Ik heb nu een mooie stap gezet’

Ramselaar is bij het eerste elftal van PSV geen eerste keuze en moet zich richting hoofdcoach Mark van Bommel zien te bewijzen. „Het leek de trainer verstandig dat ik een hele wedstrijd zou spelen. Ik moet er klaar voor zijn als ik in de ploeg kom.” Op het moment dat hij te horen kreeg met Jong PSV mee te spelen, moest er wel even een knop worden omgezet. „Maar ik ben een liefhebber en wil ik altijd voetballen. NEC zie ik toch als een Eredivisieploeg en zie dit als een goede wedstrijd voor me”, stelde Ramselaar na afloop tegenover Fox Sports.

Ramselaar maakte tegen NEC een prima indruk en tekende voor de 2-3 en 2-4. In blessuretijd gaven de beloften uit Eindhoven toch de winst nog uit handen; 4-4. Wanneer de hoofdmacht van PSV vanavond een bezoek brengt aan ADO Den Haag, neemt Ramselaar weer plaats op de bank. „Het liefst speel ik gewoon in PSV I alle wedstrijden. Maar het gaat niet altijd met ups, daar heeft denk ik elke voetballer mee te maken. Het enige wat ik kan doen, is hard werken. Ik heb nu een mooie stap gezet en heb laten zien dat ik op de weg terug ben.”

