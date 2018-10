Wereldtitel voor triatlete Holland

Holland eindigde in de afsluitende finale van de negen wedstrijden tellende strijd om de titel als tweede, kort achter de Australische Ashleigh Gentle die na 1 uur en 52 minuten klaar was met de triatlon over de standaard afstand, voorheen olympische afstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen). Ze loste de Amerikaanse Katie Zaferes af aan kop van de ranglijst.

Zaferes finishte als derde en werd daarmee tweede in de eindstand. De Nederlandse Rachel Klamer speelde geen rol van betekenis. Ze eindigde als 24e op 2 minuten van Gentle en zakte daardoor naar de tiende plaats in de eindrangschikking.

Holland won dit jaar drie wedstrijden uit de reeks, in Leeds, Edmonton en Montreal. In Gold Coast hield ze na een spannende inhaalrace haar concurrente Zaferes ruim een halve minuut achter zich. Holland was de winnares van het brons op de Spelen van Rio 2016.

Klamer had gehoopt via de wedstrijd in Gold Coast nog in de buurt te komen van een podiumplek, maar vergooide haar kansen met een matig optreden op de fiets. De Beuningse kon dat bij het lopen niet meer goed maken. Maya Kingma, de tweede Nederlandse deelneemster, kwam zelfs in de buurt van Klamer en eindigde als 28e. Kingma mocht nog in de beloftencategorie starten, maar de Brabantse gaf er de voorkeur aan punten te verzamelen voor de olympische kwalificatieranking.

Jetze Plat veroverde voor de derde keer de wereldtitel paratriathlon. Hij versloeg landgenoot Geert Schipper, die binnenkort debuteert op de ironman van Hawaii.