Fransen met sterke ploeg naar WK wielrennen

Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Tony Gallopin en Anthony Roux waren al zeker van deelname. De 71-jarige Guimard voegde daar Pierre Rolland, Thibaut Pinot en Rudy Molard aan toe.

De Franse renners maken in de Ronde van Spanje een goede indruk. Gallopin en Pinot (2x) wonnen etappes, Molard droeg vier dagen de leiderstrui. Alaphilippe, die niet in de Vuelta rijdt, won de afgelopen weken de Clásica San Sebastián, de Ronde van Groot-Brittannië en een rit in de Ronde van Slowakije.

De achtste renner kiest Guimard na enkele wedstrijden komende week in Italië. Het gaat tussen Warren Barguil, Guillaume Martin, Alexis Vuillermoz en Alexandre Geniez, die ook een rit won in de Vuelta.