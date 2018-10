Zure derde plaats snelle Van de Ven op Assen

Op het TT Circuit Assen eindigde de 20-jarige Zeeuwse Yamaha-rijdster als derde achter winnares Kiara Fontanesi (Yamaha) en de Duitse Stephanie Laier (KTM). De Italiaanse Fontanesi, die al vijf wereldtitels op haar naam heeft staan, nam de leiding in de tussenstand van het wereldkampioenschap. Van de Ven is nog derde en heeft 1 punt achterstand op de uitgeschakelde ’Kiwi-girl’.

Gefrustreerd

Na afloop was Van de Ven enigszins gefrustreerd dat zij tot de snelsten op de zandpiste behoorde, maar toch slechts als derde werd afgevlagd. „Ik had een slechte start in het gedrang en dan maak je het voor jezelf wel moeilijk. Het rijden ging best wel goed, al ben ik tweemaal gevallen”, vertelde zij. Onder meer een poging om Laier van de tweede plaats te verdringen, strandde toen zij haar motorfiets liet ’zandhappen’. De Duitse Larissa Papenmeier, die even aan de leiding van de wedstrijd lag, kwam ten val en verspeelde haar kansen op de wereldtitel.

Dat Van de Ven vijf punten verloor aan Fontanesi is volgens haar niet dramatisch. „Het kan morgen zo maar anders zijn”, meende de winnares van vorig jaar.

Uitslag: 1. Fontanesi (Ita) Yamaha, 2. Laier (Dui) KTM op 1,524, 3. Van de Ven (Ned) Yamaha 12.250, 4. Verstappen (Bel) KTM 14,668, 5. Kane (Ier) Honda 37,076, 6. Papenmeier (Dui) Suzuki, 8. Van der Vlist (Ned) KTM, 10. Valk (Ned) Yamaha.

Stand WK: 1. Fontanesi 188, 2. Duncan (Nw-Z) Yamaha 184, 3. Van de Ven 183, 4. Papenmeier 176, 5. Laier 134.