Vrouwen-dubbelvier pakt brons na fotofinish

Olivia van Rooijen, Karolien Florijn, Sophie Souwer en Nicole Beukers wisten pas na bestudering van de fotofinish dat er een bronzen medaille was veroverd. Het verschil met China was met het blote oog niet waarneembaar.

Titelverdediger

Nederland was de titelverdediger. Drie van de vier vrouwen zaten in de boot die vorig jaar de wereldtitel pakte in Florida. Florijn heeft inmiddels de plaats overgenomen van Inge Janssen, die een ’sabbatical’ houdt. Het goud in Plovdiv was voor de Poolse vrouwen, die Duitsland achter zich hielden.

Eerder op de dag hadden Marieke Keijser en Ilse Paulis brons gepakt in de lichtedubbeltwee.

De opluchting over het brons was achteraf groter dan de teleurstelling over het missen van titelprolongatie. „Dit was het maximaal haalbare op dit moment”, meende Van Rooijen, die kort na afloop geen idee had wat de uitslag was. „Ik zag dat we allemaal op een lijn lagen. In de laatste 100 meter hebben we nog een keer keihard aangezet, omdat we de Chinezen zagen komen en ik de Duitsers helemaal zag inkakken.”

Niet iets laten liggen

De Oranjeboot kende dit seizoen wat problemen met een aantal wisselingen. „En we staan toch weer op het podium. We hebben ons aan het plan gehouden. Ik heb niet het idee dat we iets hebben laten liggen”, aldus Van Rooijen, die met haar teamgenoten een Nederlands record (6.11,79) roeide. Souwer: „In de laatste meters schreeuwden we dat we alles moesten geven. Het niveau is heel hoog in de breedte. We zijn hier heel blij mee. Het ging zeker niet vanzelf dit jaar.”