FOTO’S - Marianne Timmer luistert naar Joost Luiten

Op de driving range stoomde hij eerst Ronald de Boer klaar voor ’Beat the Pro’ op hole veertien, waarna hij Marianne Timmer van tips voorzag.

De drievoudig olympisch kampioene schaatsen is inmiddels gegrepen door de sport, zoals bij zoveel (ex)-topsporters het geval is. „Ik golf sinds twee jaar en het is heel verslavend”, aldus de 43-jarige Timmer, die vervolgens met aandacht naar de tips en complimenten luistert van de tweevoudig KLM Open-winnaar.

Joost Luiten instrueert Marianne Timmer Ⓒ De Telegraaf

„Probeer door te zwaaien met je swing”, zegt Luiten, terwijl Timmer, onder toeziend oog van haar man - oud-voetbalprof Henk Timmer - de tips probeert op te volgen. Die hielpen haar zeker, want ze sloeg tijdens ’Beat the Pro’ de bal netjes op de green.

Vanavond om 18.00 zal Timmer in KLM Open Vandaag tv over haar nieuwe passie, de golfsport praten. https://m.facebook.com/golfnl

Marianne Timmer brengt de door Joost Luiten gegeven tips in de praktijk. Ⓒ De Telegraaf