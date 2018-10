Van der Mark met moeite en geluk op podium

De Yamaha-coureur moet dan vooral afrekenen met Ducati-rijder Chaz Davies. Op het circuit van Portimao in de Portugese Algarve sprokkelde ’Magic Michael’ weer iets van zijn achterstand op Davies af door vlak voor hem te eindigen, waardoor de Rotterdammer voor de achtste keer dit seizoen het podium mocht betreden. Hij deed dat als derde achter de Ducati van Marco Melandri en Rea, die zijn 65e superbikezege behaalde. Dat deed hij voor de 50e keer als Kawasaki-rijder.

Onfortuinlijk

De race over twintig ronden begon voor de verrassende pole-winnaar Eugene Laverty onfortuinlijk. Al vlak na de start werd de Ier van zijn Aprilia geramd door de Spanjaard Xavi Fores die zich met zijn Ducati verremde en Laverty torpedeerde. Later in de race crashte ook Laverty’s teamgenoot Savadori, die met Melandri om de tweede plaats vocht.

Jonathan Rea was voor allen al zo ver weg dat de Noord-Ier zich kon opmaken voor een nieuw hoofdstuk in zijn al lange carrière. Michael van der Mark, die vanaf P5 startte, profiteerde van de uitvallers en reed eenzaam naar weer een mooi resultaat. Hij bleef Davies - die in de zomerpauze zijn sleutelbeen brak en vanaf P14 moest komen - keurig achter zich.

Blij

„Die derde plaats kwam als een verrassing, maar ik ben er blij mee want die is goed voor het kampioenschap. Het was een lastige race voor me. Al meteen vanaf het begin voelde ik me niet comfortabel op de bike. Ik had zowel voor als achter geen grip. Ik hoop dat het team de bike voor de tweede race kan verbeteren, zodat we in de race kunnen meedoen”, zei Van der Mark, wiens teamgenoot Alex Lowes teleurstellende tiende werd nadat hij in de kwalificatie hard ten val was gekomen.

Uitslag: 1. Rea (GBr) Kawasaki, 2. Melandri (Ita) Ducati op 1,575, 3. Van der Mark (Ned) Yamaha 4,215, 4. Davies (GBr) Ducati 10,760, 5. Sykes (GBr) Kawasaki 12,911, 6. Baz (Fra) BMW, 7. Torres (Spa) MV Agusta, 8. Razgatlioglu (Tur) Kawasaki, 9. Rinaldi (Ita) Ducati, 10. Lowes (GBr) Yamaha.

Stand WK: 1. Rea 395, 2. Davies 291, 3. Van der Mark 264, 4. Sykes 229, 5. Melandri 213.