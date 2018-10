Liverpool wint dankzij scorende Wijnaldum bij Tottenham

Mede dankzij een doelpunt van Georginio Wijnaldum won het team van trainer Jürgen Klopp op Wembley met 2-1 van Tottenham Hotspur. Chelsea en Watford zijn de andere teams nog zonder puntenverlies, zij komen later op zaterdag in actie.

Vorm in de fout

Bij de openingstreffer ging doelman Michel Vorm, de vervanger van de geblesseerde Hugo Lloris, in de fout. Hij verwerkte een hoekschop halfslachtig, waarna Wijnaldum van grote afstand de bal precies onder de lat kopte. Vorm sloeg de bal uit het doel, maar het horloge van scheidsrechter Michael Oliver gaf aan dat de bal de doellijn was gepasseerd.

Michel Vorm kan de bal niet op tijd wegtikken: doelpunt voor Liverpool. Ⓒ Getty Images

Kort na de pauze was het bijna gelijk. Lucas Moura schoot na een knappe solo tegen de buitenkant van de paal. Niet veel later was het 2-0 via Roberto Firmino. Uit een voorzet van Sadio Mané tikte Jan Vertonghen de bal tegen de eigen paal, waarna de Braziliaan raak kon schieten.

Aansluitingstreffer te laat

Diep in blessuretijd schoot Erik Lamela nog raak - uit een hoekschop van Christian Eriksen - maar de aansluitingstreffer kwam voor Tottenham veel en veel te laat. Met een gelijkspel zou de ploeg van Pochettino dan ook veel te ruim beloond zijn geweest. De Spurs konden geen fout maken en hadden het - ondanks zijn fout - aan Vorm te danken dat Liverpool niet met een veel grotere zege op zak vertrok uit Londen.

