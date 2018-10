Verstappen start als tweede in Singapore

De coureur van Red Bull start achter Lewis Hamilton, die in 1.36.015 de snelste tijd klokte. Verstappen gaf ruim drie tienden van een seconde toe. Daniel Ricciardo, Verstappens ploeggenoot, staat zondag als zesde in de startopstelling.

Sebastian Vettel eindigde in de Ferrari als derde. De Duitser was dik zes tienden langzamer dan Hamilton (1.36,628). Vettel heeft Valtteri Bottas van Mercedes naast zich staan op de tweede startrij, Kimi Räikkönen (Ferrari) en Daniel Ricciardo (Red Bull) vormen de derde rij.

Vorig jaar ook tweede

De Nederlander startte vorig jaar ook vanaf de tweede plek op het stratencircuit in Singapore. Verstappen werd toen echter voor de eerste bocht in de mangel genomen door de Ferrari’s van Vettel en Räikkönen. Alle drie vielen ze daardoor gelijk uit.

Formidabel

Hamilton heeft in het WK een voorsprong van dertig punten op Vettel. De Brit bewees in Singapore maar weer eens dat zijn Mercedes in de kwalificatie onnavolgbaar is. „Alles kwam samen”, zei de regerend wereldkampioen, die voor de zevende keer dit seizoen poleposition veroverde en voor de 79e keer in totaal. „Het team heeft keihard gewerkt om net dat beetje extra uit de auto te halen. Dat lukte in één formidabel rondje.”

Vettel, die nog zeven races heeft om Hamilton van de titel af te houden, was verre van tevreden. „Dit is niet ideaal. We wilden pole pakken, maar het was niet goed genoeg.”

Na Q1 viel het doek voor Kevin Magnussen, Brandon Hartley, Stoffel Vandoorne, Sergei Sirotkin en Lance Stroll. Q2 was vervolgens het eindstation voor Fernando Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Marcus Ericsson en Pierre Gasly.