Verstappen: ’Fantastisch, dit voelt als overwinning’

„Dit voelt als een overwinning”, zei de Limburger direct na de kwalificatie op de baan. „Om hier net als vorig jaar als tweede te starten, is fantastisch. En dat na alle problemen die we dit weekend met de auto gehad hebben... Het geeft aan dat we een goede auto hebben”, aldus Verstappen, die in de derde vrije training nog zijn onvrede uitsprak.

De Red Bull-coureur heeft vertrouwen in de race van zondag. „We hebben een goede kans dit weekeinde. Als we een goede start hebben, is alles mogelijk”, denkt Verstappen, die Lewis Hamilton op poleposition naast zich weet op de eerste startrij.

