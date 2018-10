Verstappen: ’Van woede naar blijdschap’

De Limburger start in Singapore net als vorig jaar als tweede, nu achter Lewis Hamilton. En dat ondanks problemen met de motor.

„Zeker met al die problemen in het achterhoofd voelt dit als mijn beste kwalificatie ooit”, aldus Verstappen vlak na zijn succesvolle optreden. „Dit komt totaal onverwacht. Na de derde vrije training was ik aan het shaken van woede, nu doe ik dat van blijdschap. In mijn tweede run had ik misschien nog dichter op Hamilton kunnen zitten dan die drie tienden van nu, maar dat rondje moest ik door een probleem afbreken.”

Toch denkt de Limburger dat de problemen met de Renault-motor hem zondag niet dwarszitten. „Bij de race is het toch iets anders. Tijdens de longruns hadden we er geen last van, alleen als we op de limiet moesten rijden. En ja, als het kapot gaat, dan gaat het kapot…”