Franse tennissers weer in finale Daviscup

De ploeg van captain Yannick Noah was in de halve finale al na drie partijen klaar met Spanje. De veteranen Julien Benneteau en Nicolas Mahut, beiden 36 jaar, haalden het beslissende punt binnen door het dubbelspel tegen Marcel Granollers en Feliciano Lopez te winnen: 6-0 6-4 7-6 (7).

Paire en Pouille

Benoît Paire en Lucas Pouille hadden vrijdag al de eerste twee enkelpartijen in het Stade Pierre Mauroy van Lille gewonnen. Paire was snel klaar met Pablo Carreño Busta, Pouille moest wel diep gaan om Roberto Bautista Agut in vijf sets te verslaan.

Frankrijk veroverde vorig jaar de Daviscup door België in de finale met 3-2 te verslaan. De tegenstander komt nu uit de ontmoeting tussen Kroatië en de Verenigde Staten. De Kroaten staan na de eerste dag op het gravel in Zadar met 2-0 voor.