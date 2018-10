Video - Robben scoort schitterend voor winnend Bayern

De aanvaller van de grootste club van Duitsland maakte in het competitieduel met Bayer Leverkusen de tweede treffer voor zijn elftal: 3-1. Door die zege is Bayern na drie duels nog altijd zonder puntenverlies in doelpunt.

Arjen Robben heeft het naar de zin met Rafinha. Ⓒ Getty Images

Het publiek van Bayern München schrok in de Allianz Arena in de vijfde minuut op. Wendell benutte namens Leverkusen een penalty. Lang konden de gasten echter niet van die voorsprong genieten.

Robben in vliegende vaart. Ⓒ Reuters

Corentin Tolisso maakte in de tiende minuut gelijk. In de negentiende minuut volleerde Robben schitterend raak. Robben staat nu op 97 goals en 52 assists in 197 competitieduels voor de Zuid-Duitsers.

Bekijk hieronder het doelpunt van Robben:

James Rodriguez maakte in de 89e minuut de 3-1 voor Bayern. Namens Leverkusen kreeg Karim Bellarabi nog een rode kaart.

Weghorst niet, Dilrosun wel

De regerend landskampioen heeft negen punten. Er zijn vier ploegen in Duitsland met zeven punten. Een van die clubs is Hertha BSC, dat gelijkspeelde op bezoek bij VfL Wolfsburg: 2-2. Bij de thuisclub stond Wout Weghorst in de basis. De tukker scoorde niet.

De Nederlandse jeugdinternational Javairo Dilrosun luisterde na een uur zijn eerste basisplaats in de Bundesliga op met de openingstreffer. Het bleek in de hectische slotfase, met drie doelpunten in vijf minuten, echter niet genoeg voor de derde zege op rij.

Leipzig

RB Leipzig won dankzij twee doelpunten van Timo Werner van Hannover 96 (3-2). Jean-Paul Boëtius zag zijn club FSV Mainz vanaf de bank winnen van FC Augsburg: 2-1. Joshua Brenet en Justin Hoogma bleven op de bank bij Hoffenheim, dat met 2-1 verloor bij Fortuna Düsseldorf.