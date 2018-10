Nieuwelingen op de bank bij PSV

Trainer Mark van Bommel heeft inmiddels de beschikking over nieuwkomers Erick Gutierrez en Aziz Behich, maar zij moeten zaterdag nog genoegen nemen met een rol op de reservebank.

Angeliño krijgt van Van Bommel de voorkeur als linkerverdediger. Behich is voor die positie gehaald. De Mexicaan Gutiérrez is een middenvelder. Nu wordt die linie nog gevormd door Pablo Rosario, Gastón Pereiro en Jorrit Hendrix. Het is de derde wedstrijd op rij dat PSV in dezelfde basisopstelling start.

PSV is koploper in de eredivisie met twaalf punten uit vier duels. De uitwedstrijd tegen ADO is het begin van een zware reeks. Dinsdag spelen de Eindhovenaren in de Champions League bij FC Barcelona en volgende week zondag komt Ajax in de eredivisie naar het Philips Stadion toe.