Hazard in spoor van Hasselbaink bij zege Chelsea

De Belgische steraanvaller maakte tegen Cardiff City een hattrick voor de thuisploeg: 4-1 overwinning. Hazard is na Jimmy Floyd Hasselbaink, Didier Drogba en Frank Lampard de vierde speler met minimaal twee hattricks voor Chelsea in de Premier League.

Chelsea is nu net als Liverpool, dat eerder op de dag met 2-1 won bij Tottenham Hotspur, na vijf wedstrijden in het bezit van vijftien punten. Manchester City, dat met 3-0 won van Fulham, heeft dertien punten.

Watford kan ook nog op vijftien punten komen. De verrassend goed preseterende club stuit zaterdagavond op Manchester United.

Sol Bamba opende namens Cardiff City de score op Stamford Bridge, maar vervolgen was het tijd voor de Eden Hazard-show. Hazard scoorde in de 37e, 44e en 80e minuut. Willian maakte het laatste doelpunt voor The Blues.

Bournemouth handhaafde zich in de subtop door Leicester City met 4-2 te verslaan. De club deed dat met Nathan Aké in de basis.