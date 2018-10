Kruijswijk tuimelt van podium

De Nederlander gaf de derde plaats in het algemeen klassement uit handen. Kruijswijk passeerde weliswaar de als nummer 2 begonnen Alejandro Valverde, maar werd geklopt door Miguel Angel Lopez en Enric Mas. Laatstgenoemde schreef de etappe op zijn naam en stoomde op naar de tweede plaats.

Niet te gulzig

Met een achterstand van een kleine twee minuten op klassementsleider Simon Yates en zeventien seconden voorsprong op achtervolger Mas begon de Brabander aan de twintigste rit in de Ronde van Spanje. „Ik zal slim moeten koersen en niet te gulzig moeten zijn met mijn krachten”, blikte de renner van LottoNL-Jumbo vooruit.

„Ik voel dat we in de laatste week zitten. Maar het is een korte en lastige rit en dat moet me wel liggen, hopelijk komt dat vandaag ook uit”, sprak Kruijswijk hoopvol. In de rit die over 97 kilometer verreden werd, reed Thomas de Gendt snel vooruit. Bauke Mollema ging direct mee en pakte drie punten voor de bergtrui op de eerste doorkomst bergop. De Gendt veroverde er vijf. Vervolgens kwam Mollema met onder meer Rafal Majka, Vicenzo Nibali en Michal Kwiatkowski in de kopgroep terecht.

Rit winnen

Op de tweede klim van de dag kwam De Gendt opnieuw als eerste door en veroverde hij tien punten, tegenover zes voor Mollema. Op de Coll de Ordino kwam Jesus Herrada, de voormalig rodetruidrager die was weggesprongen uit de kopgroep, als eerste boven. De Gendt pakte zes punten, Mollema vier en dat betekende dat de Groninger de rit moest winnen om nog uitzicht te houden op de bergtrui.

Op een kleine veertig kilometer van de streep reed Lopez weg richting de groep Mollema. Yates verblikte of verbloosde niet bij de demarrage van de kopman van Astana, die even later Mollema bijhaalde. De Nederlander had Majka en David de La Cruz even eerder moeten laten gaan, waarna ook Nairo Quintana de aanval koos.

Achterstand weggepoetst

Met nog elf kilometer te rijden zag het er voor Kruijswijk al niet goed meer uit. De Brabander kon net als Valverde niet mee met Mas, die alles gaf op het rechte stuk en de achterstand op Kruijswijk zo wegpoetste. In de laatste zeven kilometer reden klassementsleider Yates, Mas en en Lopez voorop, terwijl Wilco Kelderman met Kruijswijk en Valverde in de groep daarachter reed.

Valverde moest lossen, waardoor Kruijswijk hem passeerde in het algemeen klassement, maar omdat Mas en Lopez op hun beurt over Kruijswijk heen sprongen, tuimelt de Nederlander naar de oh zo zure vierde plaats. Vlak voor de finish werd Kruijswijk ook nog gepasseerd door Kelderman, die iets eerder over de streep kwam en zesde in de etappe werd.