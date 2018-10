Wielrensters Sunweb de sterkste in Madrid

Met onder anderen Ellen van Dijk en Lucinda Brand in de ploeg legde Sunweb de tijdrit over 12,6 kilometer door Boadilla del Monte, een voorstad van Madrid, het snelste af in 17 minuten en 40 seconden. De Canadese Leah Kirchmann kwam als eerste over de finish en mocht daarom de leiderstrui aantrekken.

Kirsten Wild eindigde met haar ploeg Wiggle High 5 als tweede, op 18 seconden van Sunweb. Mitchelton-Scott werd derde met 46 tellen achterstand. De Australische formatie heeft in Spanje niet de beschikking over Annemiek van Vleuten, de wereldkampioene tijdrijden.

Zondag is het tweede deel van de Madrid Challenge, een criterium door de Spaanse hoofdstad. Het tweedaagse evenement maakt deel uit van de UCI WorldTour voor vrouwen.