Jeffrey Herlings schittert direct in kwalificatierace

De KTM-coureur was al de snelste in de vrije training en won ook de kwalificatierace. Niets wees erop dat 'The Bullet' op eieren ging rijden om risico's te vermijden op weg naar het feest dat door tienduizenden toeschouwers op het TT Circuit Assen zal worden bijgewoond.

Herlings mag dus vanaf de pole positie starten die de beste uitgangspositie is in de richting van de holeshot waar het dringen wordt. Geheel in stijl van de huidige WK-stand werd zijn KTM-rivaal Antonio Cairoli tweede, echter op maar liefst 17 seconden verwijderd van de winnaar.

Ook Herlings' teamgenoot Glenn Coldenhoff moest zwichten, maar hij bevestigde met zijn derde plaats zijn constantheid in het seizoen met meestal toptien-klasseringen. "Ik heb progressie gemaakt en ben nu veel constanter. Voorheen was ik te wisselvallig", zei 'The Hoff' die hoopt op een uitschieter voor eigen publiek.

Brian Bogers werd als negentiende afgevlagd en hoewel dat geen opzienbarend resultaat was, had de uitslag voor de Eindhovenaar een diepere betekenis. Hij is nog maar drie weken in training nadat hij sinds december vorig jaar was uitgeschakeld door een gebroken voet.

De Honda-fabrieksrijder maakte zijn rentree en tevens zijn debuut in de MXGP. Zijn Sloveense teamgenoot en oud-wereldkampioen Tim Gajser werd als vijfde geklasseerd achter de Brit Max Anstie op Husqvarna.