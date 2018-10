Bayern maanden zonder Tolisso

De Franse middenvelder heeft in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen (3-1) een zware blessure aan zijn rechterknie opgelopen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Tolisso een kruisband heeft gescheurd, daarnaast is ook een meniscus beschadigd.

De 24-jarige Fransman, die afgelopen zomer met zijn land de wereldtitel veroverde, staat daardoor maanden aan de kant. Tolisso had tegen Leverkusen in de tiende minuut de gelijkmaker voor zijn rekening genomen. Kort voor rust moest hij geblesseerd van het veld.

Bayern München raakte in de slotfase ook verdediger Rafinha kwijt. De Braziliaan moest geblesseerd van het veld na een zware overtreding van Karim Bellarabi, die werd bestraft met rood. Rafinha hield daar een ingescheurde enkelband aan over en moet enkele weken toekijken. Trainer Niko Kovac zag aan het begin van dit seizoen al aanvaller Kingsley Coman voor geruime tijd wegvallen.