Sjöström klopt Kromowidjojo in Doha

Sjöström bleef in 53,13 seconden twee Nederlandse zwemsters net voor. Ranomi Kromowidjojo eindigde als tweede in 53,29, het brons ging naar Femke Heemskerk (53,34).

Op de 100 vlinder won Sjöström eveneens, in 56,46. Kromowidjojo moest ook de Belgische Kimberly Buys voor zich dulden en werd derde in 59,40. Sjöström had Kromowidjojo een dag eerder al verslagen op de 50 vlinder. De Zweedse won ook de 200 vrij, met Heemskerk als nummer twee.

Kyle Stolk pakte op gepaste afstand van de Amerikaan Blake Pieroni zilver op de 200 vrij (1.49,45). Arno Kamminga moest op de 200 school alleen de Rus Anton Tsjoepkov voor zich dulden. Kamminga tikte als tweede aan in 2.11,21, zo'n 2,5 seconde achter Tsjoepkov.

Kira Toussaint werd ook tweede, op de 200 rug, achter Katinka Hosszú. Met 2.13,24 gaf Toussaint ruim 2 seconden toe op de Hongaarse alleskunner. De rugspecialiste pakte samen met Kamminga, Mathys Goosen en Heemskerk wel het goud op de 4x100 meter gemengde estafette (3.49,18).