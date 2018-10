Orkaan Florence zit Wereldruiterspelen dwars

Vanwege de verwachte extreme wateroverlast heeft de organisatie besloten de afsluitende kür op muziek in de dressuur morgen geheel af te lasten. Het laatste onderdeel van de eventing, het springen, is verplaatst naar maandag.

Omdat de dertien dressuurpaarden die zich voor de kür hadden geplaatst maandag al terug moeten vliegen, was verzetten niet mogelijk. De paarden vliegen samen met 34 andere paarden van verschillende disciplines terug naar Europa. Het is logistiek onmogelijk om een aparte vlucht later te regelen. Voorlopig is de reis nog niet geannuleerd.

Even was er nog sprake van de mogelijkheid om de wedstrijd binnen te laten plaatsvinden. Het enige indoor stadion op het terrein is echter gebouwd voor de discipline reining met een speciale zandbodem. Die ondergrond is te zwaar om dressuur op te kunnen beoefenen en het is nu te laat om de bodem nog te kunnen wisselen. Edward Gal had zich met Glock’s Zonik als enige Nederlander geplaatst voor de kür op muziek.

De eventing paarden vertrekken een dag later terug naar Luik (België), waardoor het springen kon worden verplaatst. Oorspronkelijk was de maandag een ‘wisseldag’ en stonden er geen wedstrijden gepland. Dat gaf de ruimte om hopelijk de eventing wel te kunnen voltooien.