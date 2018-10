Unieke wielertrilogie Groot-Brittannië

Het wordt zondag zo goed als zeker de eerste met drie verschillende winnaars van de drie grote ronden. Chris Froome won de Ronde van Italië, Geraint Thomas zegevierde in de Tour de France en Simon Yates zal in de rode winnaarstrui op het podium van de Ronde van Spanje staan.

Twee keer eerder kwamen de winnaars van de drie grote ronden in één jaar uit hetzelfde land, maar toen waren er geen drie verschillende winnaars. In 1964 won de Fransman Jacques Anquetil de Giro én de Tour en zijn landgenoot Raymond Poulidor de Vuelta.

In 2008 zegevierde de Spanjaard Alberto Contador in de Giro én de Vuelta. Zijn landgenoot Carlos Sastre was dat jaar de beste in de Tour.