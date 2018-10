Messcherp PSV vernedert prutsend ADO

Bekijk ook: Huntelaar helpt Ajax langs Groningen

De ploeg van trainer Mark van Bommel zegevierde zonder zich bovenmatig in te spannen met grote cijfers (0-7!), en is ook na vijf Eredivisie-duels nog zonder puntenverlies.

Met voor PSV de clashes met FC Barcelona (komende dinsdag) en Ajax (volgende week zondag) in het vooruitzicht leek er misschien een kans op een stuntje in te zitten voor ADO. Niets bleek minder waar.

Hirving Lozano heeft de score geopend. Ⓒ ANP Pro Shots

De Eindhovenaren, die de afgelopen drie seizoenen, niet hadden gewonnen in de hofstad zaten al bij rust in een zetel. Dramatisch verdedigen van de thuisploeg hielp PSV bij de overigens fraaie treffers.

Hirving Lozano profiteerde in de negentiende minuut van een blunder van de ervaren Lex Immers. Zijn fraaie stift mocht er zijn. Na onnodig balverlies stelde Angelino spits Luuk de Jong in de blessuretijd in staat om de score te verdubbelen. De Jong kopte rustig binnen.

Luuk de Jong laat ADO Den Haag balen. Ⓒ ANP Pro Shots

Na de rust zorgde Nick Viergever voor even kolderiek als pijnlijk moment. De van Ajax overgenomen verdediger van PSV boorde De Jong een assist door de neus. Viergever kreeg het voor elkaar om voor een leeg doel naast te schieten.

Pijn deed die misser PSV allerminst. Aaron Meijers beging in de 53e minuut een vreemde overtreding op De Jong. Hij trok de spits naar de grond zonder dat daar enige aanleiding voor was. Arbiter Bas Nijhuis ontging het voorval, maar de VAR natuurlijk niet. Gaston Pereiro schoot de toegekende penalty rustig in de hoek.

PSV beleeft een heerlijke avond. Ⓒ ANP Pro Shots

Vervolgens was het tijd voor het debuut van de Mexicaan Erick Gutierrez. Het maatje van Lozano viel briljant in. In de 73e minuut bediende hij Lozano voor de vierde treffer. Twee minuten later knalde Gutierrez zelf de vijfde treffer erin.

In de blessuretijd werd het allemaal nog veel erger voor ADO Den Haag. Steven Bergwijn zorgde voor de zesde treffer. Pereiro schoot ook zijn tweede penalty van de avond er onberispelijk in.

