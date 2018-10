VVV heeft weinig problemen bij De Graafschap

Op de Vijverberg werd het 1-2 voor de Limburgers. VVV drong daarmee voorlopig door tot de subtop van de eredivisie.

Na een half uur leidde de formatie van coach Maurice Steijn al met 0-2. Tino-Sven Susic opende de score, na een bekeken pass van Ralf Seuntjens. Danny Post maakte nummer twee, met een gerichte schuiver in de hoek, na goed terugleggen van Peniel Mlapa. De Graafschap kreeg nauwelijks grip op de tegenstander en kon voor het eigen publiek maar moeizaam voor een alles-of-niets offensief zorgen.

Vlak voor rust leek de thuisclub terug te komen, maar een inzet van Jordi Tutuarima belandde op de paal. In de 89e minuut viel dan toch de 'aansluitingstreffer', gemaakt door Delano Burgzorg. Even later kopte dezelfde speler ook nog bijna de gelijkmaker binnen, maar doelman Lars Unnerstall en de paal redden VVV. Verder kwamen de Limburgers in extra tijd niet meer in moeilijkheden.

De Graafschap, met vier punten na vijf duels, won tot nu toe alleen het openingsduel met Feyenoord.