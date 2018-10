’De Jong is twee meter, maar schreeuwt als een kleine jongen’

Bekijk ook: Messcherp PSV vernedert prutsend ADO

De thuisploeg moest zeven treffers (0-7) slikken en maakte de domste fouten. Meijers was na afloop kritisch op het dramatische spel van de Hagenaren, maar had ook weinig goeds in petto voor Luuk de Jong.

Bas Nijhuis gaf in de tweede helft een penalty, omdat Meijers een domme overtreding maakte op de spits van PSV. Desondanks was de verdediger niet blij met de reactie van De Jong.

„Luuk de Jong is twee meter, maar hij schreeuwt als een kleine jongen. Ik vind dat heel slecht van hem. Dat heb ik hem ook verteld”, vertelde de boze Meijers tegen FOX Sports over de 1 meter 88 lange De Jong.

Nijhuis gaf in eerste instantie geen penalty, maar na het bestuderen van de beelden was er geen twijfel. „Als drie man er naar hebben gekeken zal het zo zijn. Voor mijn gevoel maakt hij eerst obstructie. Het is ook niet slim, maar hij mag niet vallen”, zei de gefrustreerde Meijers.