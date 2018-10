Huntelaar helpt Ajax langs Groningen

Bekijk ook: AEK komt met ruime zege naar Amsterdam

De ploeg van trainer Erik Ten Hag zegevierde in eigen huis eenvoudig over de matig draaiende opponent: 3-0. Ajax volgt PSV, dat ADO Den Haag vernederde, op twee punten. Volgende week zondag treffen de twee topclubs elkaar in Eindhoven. Komende woensdag neemt Ajax het in de Champions League op tegen AEK Athene.

Ajax dacht in de Johan Cruijff ArenA al in de tiende minuut op voorsprong te komen, maar de treffer van Nicolas Tagliafico werd door de VAR wegens buitenspel geannuleerd. Het bleek slechts uitstel van executie voor het elftal van Danny Buijs.

Huntelaar knalt raak. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De 1-0 voor Ajax kwam er in de 20e minuut namelijk alsnog. Deyovaisio Zeefuik duwde Tagliafico in de rug. Arbiter Dennis Higler kende de thuisploeg een penalty toe. Klaas-Jan Huntelaar schoot die er probleemloos in. Het was een jubileumtreffer voor de 35-jarige spits.

In de tweede helft was Ajax opnieuw beter dan FC Groningen. Dat overwicht werd door opnieuw Huntelaar omgezet in de 66e minuut in een tweede treffer. De aanvaller knalde een afvallende bal in het doel, en heeft nu dit seizoen al zes keer gescoord in vijf Eredivisie-duels.

Dankzij een prachtige assist van Hakim Ziyech mocht ook Dusan Tadic scoren. De international van Marokko bediende zijn Servische ploeggenoot met buitenkantje links.