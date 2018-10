Eventingamazone Merel Blom maakt indruk

De oranje ploeg staat voorlopig op de negende plaats. De uitslagen zitten echter dicht op elkaar, waardoor het goed mogelijk is dat Nederland nog stijgt in het klassement na het afsluitende springen op maandag. Groot-Brittannië gaat aan de leiding.

Bekijk ook: Jur Vrieling begint WK met gebroken ribben

Merel Blom zette een zeer knappe prestatie neer door met haar Rumour Has It foutloos en als enige Nederlander precies binnen de tijd te finishen. Ze bezet de vijftiende plaats. Blom was uitzinnig van blijdschap. “Ik had me voorgenomen om lekker gas te geven en het ging top. Dit is zo leuk met Rumour. We zijn echt een team, helemaal op elkaar ingespeeld. Dat voelt geweldig. En nu zit ik de echte grote jongens op de hielen, super gaaf.”

Bekijk ook: Orkaan Florence zit Wereldruiterspelen dwars

Theo van de Vendel is de individuele starter en had ook een ijzersterke rit zonder fouten, maar met tijdstrafpunten. Het plaatste hem op nummer 36. Vlak achter hem staat Raf Kooremans (37e), die gisteren de beste Nederlandse dressuurproef neerzette en de cross zonder fouten afsloot. WK-debutante Renske Kroeze stemde zich heel tevreden, omdat ook zij alleen tijdfouten hoefde te noteren. Ze staat op de 50e plaats. Alice Naber-Lozeman kreeg wel te kampen met een weigering en haar paard schoot een keer langs een hindernis. Ze belandde op een voorlopige 63e plaats.