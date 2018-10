DC-team slaat terug in dubbelspel

Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer wonnen zaterdag in Toronto het dubbelspel van Vasek Pospisil en Daniel Nestor: 4-6, 6-3, 6-4 en 6-4. Voor de 46-jarige Nestor, een veelvoudig grandslam-kampioen, was dit het laatste duel van zijn loopbaan.

In de laatste set brak het Nederlandse duo de service van Nestor en maakte het goed af, zoals Robin Haase (zie onderstaande tweet) al had voorspeld:

Het team van captain Paul Haarhuis staat nu nog met 2-1 in duels achter. Zondag moeten beide duels worden gewonnen om een overwinning uit het vuur te slepen. Robin Haase opent dan het bal tegen de ijzersterke Milos Raonic. Mocht dit lukken, dan neemt Thiemo de Bakker het waarschijnllijk op tegen Denis Shapovalov.

De inzet van de play-off tussen Nederland en Canada is een betere plaatsing in de voorronde van de Daviscup in februari 2019, als de landenstrijd volgens een geheel nieuw format wordt gespeeld.