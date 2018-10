Zlatan: ’Niet de eerste staande ovatie van de tegenstander voor mij’

„Het zou beter hebben gevoeld als we hadden gewonnen, maar voor mij persoonlijk is dit fantastisch”, aldus Ibrahimovic, die met een karatekick zijn club LA Galaxy na een 3-0 achterstand op 3-1 bracht. De ploeg van de Zweedse superster trok de stand op bezoek bij Toronto zelfs gelijk, maar verloor uiteindelijk met 5-3. „Waarschijnlijk heb ik meer doelpunten gemaakt dan alle andere spelers op het veld bij elkaar wedstrijden hebben gespeeld”, lachte de spits tegenover de verzamelde Amerikaanse media.

’Mijn fans’

De bijzondere goal van Ibrahimovic zorgde voor een staande ovatie bij de supporters van opponent Toronto. „Het is niet de eerste keer dat ik een staande ovatie krijg van de fans van de tegenpartij hoor”, knipoogde de Zweed. „Dat vind ik wel het leuke aan de MLS, overal waar ik kom voelen de fans van de tegenstander aan als mijn fans. Ze willen hun eigen ploeg niet afvallen, maar ik weet dat het in hun hart allemaal fans van mij zijn. Ik ben blij voor de Toronto-fans dat ik ze dit in hun stadion heb kunnen laten zien.”

’Crazy’

Volgens Ibrahimovic was zijn doelpunt instinct. „Zulke goals plan je niet of daar denk je niet over na, dat is onmogelijk. Ik heb de beelden nog niet gezien, maar zag al dat ik veel berichtjes had gekregen van mensen die het ’crazy’ vonden. Dus ik zal wel iets geks hebben gedaan...”

Gregory van der Wiel speelde namens Toronto FC het hele duel, en de rechtsback had met twee assists een aanzienlijk aandeel in de 5-3 overwinning van zijn ploeg.