Viergever lacht om gezang van PSV-fans

De verdediger scoorde deze keer niet, miste zelfs een levensgrote kans, maar stapte wel met een eclatante 7-0 zege op zak de bus naar Eindhoven in. Dinsdag wacht het Champions League-duel in Barcelona. „Daniel Schwaab en ik zijn allebei bezig met het team. We kunnen het spel goed lezen en coachen duidelijk naar elkaar. We weten steeds meer wat we aan elkaar hebben”, vertelde de linkerhelft van het centrale verdedigingsblok.

Onder de indruk

„Ik denk dat je in elke selectie een mix moet hebben van ervaren en jonge spelers. Jongens die het allemaal al mee hebben gemaakt kunnen een bepaalde rust brengen, maar je moet het ook kunnen overbrengen”, aldus Viergever. „Dat zag je ook in de play-offs tegen BATE Borisov. Sommigen waren toen wel onder de indruk van de Champions League, maar dat is geweest. Nu gaan we het in Barcelona laten zien.”

Als speler van Ajax reikte Viergever twee seizoenen geleden zelfs tot de finale van de Europa League, die hij door een schorsing moest missen. „Je moet dicht bij jezelf en je eigen spelconcept blijven. En dan kijken hoe je je als team op het hoogste niveau kunt wapenen. Natuurlijk moet je respect hebben voor Barcelona, maar je zult altijd kansjes krijgen. Daar moet je voor gaan en in geloven. Als je er niet in gelooft, kun je beter thuis blijven.”

