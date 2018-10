Statistieken - Alles over de Eredivisie van zondag

Bekijk hier de statistieken van alle vijf de wedstrijd van de zondag.

AZ - Feyenoord

AZ en Feyenoord hebben elkaar in Alkmaar in evenwicht gehouden. Het duel tussen de nummers vier en drie van de eredivisie eindigde in 1-1. Jóhann Berg Gudmundsson bracht AZ al na vijf minuten op voorsprong, maar Steven Berghuis tikte kort voor rust de gelijkmaker binnen.

SC Heerenveen - Heracles Almelo

Heracles Almelo beleeft een heerlijke start van de eredivisie. De club won ook de uitwedstrijd bij sc Heerenveen (5-3) en staat na vijf duels in punten gelijk met nummer drie Feyenoord.

NAC Breda - Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft de eerste zege van dit seizoen op zak. De Limburgers, na zestien jaar terug in de eredivisie, versloegen NAC in Breda met 3-2 en namen daardoor afstand van de laatste plaats op de ranglijst.

FC Utrecht - FC Emmen

FC Emmen heeft voor een verrassing gezorgd door met 2-1 te winnen bij FC Utrecht. Het is de tweede uitzege voor de gepromoveerde club uit Drenthe, die tijdens de eerste speelronde al bij ADO Den Haag (ook 1-2) won.

PEC Zwolle - Vitesse

Vitesse heeft de tweede competitiezege te pakken. De Arnhemse ploeg versloeg PEC Zwolle in eigen stadion met 2-0. De eindstand was in Zwolle al bij de rust bereikt. Beide treffers kwamen op naam van Tim Matavz.

