Yates apetrots: ’Dit is zo’n opluchting voor mij’

Zonder rare tegenslag rijdt de Brit van de ploeg Mitchelton-Scott zondag in de rode leiderstrui over de finish in Madrid en wint dan zijn eerste grote ronde. „Ik ben zo trots dat ik het hier voor elkaar krijg. Dit betekent heel veel voor mij en de ploeg, die ook voor de eerste keer het eindklassement pakt in een grote ronde”, aldus de 26-jarige Yates, die in de voorlaatste etappe met zes beklimmingen probleemloos stand hield.

Bekijk ook: Kruijswijk tuimelt van podium

Hij moest op de slotklim in Andorra weliswaar Enric Mas en Miguel Angel Lopez laten gaan, maar hield de schade beperkt. Zijn voorsprong van 1.45 op de Spanjaard en 2.04 op de Colombiaan in het klassement is riant. „Het moet nog een beetje tot me doordringen. Ik heb hier zo hard voor geknokt, samen met de ploeg die me drie weken lang zo goed beschermd heeft en me naar deze overwinning loodste. Het is gewoon ongelooflijk. Dit is zo’n opluchting voor mij, zeker na de Giro.”

Inzinking

Yates leek dit voorjaar de Giro op zijn naam te schrijven. De Britse klimgeit maakte lang indruk op de steile flanken van de cols in de Apennijnen en Alpen, maar in de rit met de loodzware Finestre in het traject stortte hij volledig in. Een dergelijke inzinking bleef uit in de Vuelta. In de laatste bergritten toonde hij zich de sterkste.

Crazy dag

„Ik was nerveus voor aanvang van de laatste bergrit. Dat was eigenlijk de eerste keer in de ronde, want ik wist dat ons een ’crazy’ dag te wachten stond, een korte bergrit waarin aangevallen zou worden. En je weet ook nooit hoe de benen gaan reageren op zo’n rit, zeker niet in de derde week. Gelukkig voelden de benen goed aan, was mijn team sterk en kon ik de kalmte behouden. Deze eindwinst is ongelooflijk. In de Giro lukte het me niet, nu maak ik het wel af.”