Van de Ven tweede in MXGP Assen

Ze won beide manches van de Grand Prix van Nederland op het TT Circuit Assen en verstevigde haar koppositie in de WK-stand. Haar Nederlandse rivale Nancy van de Ven eindigde in race 2 als tweede en na haar derde plaats op zaterdag heeft de 20-jarige Zeeuwse Yamaha-rijdster acht punten ingeleverd ten opzichte van Fontanesi.

Van der Vlist

Bij afwezigheid van de door een blessure uitgeschakelde koploopster Courtney Duncan zijn beiden nog in de race om de wereldtitel die in Imola wordt beslist. De Duitse Larissa Papenmeier heeft alleen nog theoretische kansen, nadat de Suzuki-rijdster in het zand van Assen ten val kwam en slechts als zesde werd afgevlagd achter de Nederlandse Shana van der Vlist.

Zowel Fontanesi als Van de Ven verloren na hun starts enige plekken en moesten zich naar voren zien te rijden. Dat lukte de Italiaanse beter dan Van de Ven, die uiteindelijk ook tegenstanders wist te verschalken en zelfs de snelste rondetijd noteerde.

Uitslag: 1. Fontanesi (Ita) Yamaha, 2. Van de Ven (Ned) Yamaha, 3. Verstappen (Bel) KTM, 4. Laier (Dui) KTM, 5. Van der Vlist (Ned) KTM, 8. Valk (Ned) Yamaha. GP-uitslag: 1. Fontanesi 50, 2. Van de Ven 42, 3. Laier 40.

WK-stand: 1. Fontanesi 213, 2. Van de Ven 205, 3. Papenmeier 191, 4. Duncan 184, 5. Laier 152.