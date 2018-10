Kipchoge loopt wereldrecord marathon aan flarden

De 33-jarige Keniaan, die twee jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch kampioen werd, legde de 42 kilometer en 195 meter af in 2 uur, 1 minuut en 40 seconden.

Kipchoge was daarmee ruim een minuut sneller dan voormalig recordhouder Dennis Kimetto. Die liep de afstand bijna vier jaar geleden (eveneens in Berlijn) in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.

Anderhalve minuut onder record

De Keniaan zag dit voorjaar een serieuze poging nog mislukken. Hij won weliswaar de marathon van Londen, maar leverde in de slotfase van de wedstrijd te veel in op het recordschema en finishte in 2.04.17. De olympisch kampioen had tot zondag zijn persoonlijk record op 2.03.05 staan. Die tijd noteerde hij in 2016 in Londen.

Kipchoge won de race in Berlijn, algemeen beschouwd als de snelste marathon ter wereld, al twee keer eerder. Dat was in 2015 (2.04.00) en in 2017 (2.03.32). Hij heeft nu de laatste negen marathons die hij liep allemaal gewonnen.