Verstappen wenst Herlings veel succes

De Limburger is ook op een wedstrijddag met zijn gedachten ook bij zijn collega-sporters, zo is te zien op zijn twitteraccount. „Succes vandaag Jeffrey Herlings, ik weet zeker dat het je gaat lukken”, twittert Verstappen aan het adres van Herlings, die zondag in Assen de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport kan veroveren.

Verstappen zelf start van de tweede positie in de Grand Prix van Singapore, Lewis Hamilton vertrekt van poleposition. De race begint om 14.10 uur Nederlandse tijd.

