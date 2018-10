Feyenoord met Larsson - AZ start met Gudmundsson

Larsson worstelde voor de interlandbreak nadrukkelijk met zijn vorm, maar verschijnt in het Afas Stadion wel aan de aftrap. Vorig seizoen had de linksbuiten met een doelpunt en een assist een wezenlijk aandeel in de 4-0 zege van Feyenoord in Alkmaar. Nicolai Jørgensen is hersteld van een voetblessure en zit voor het eerst bij de selectie. De Deense spits start op de bank.

Van Rhijn

AZ begint met Ricardo van Rhijn en Albert Gudmundsson in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Van Rhijn vervangt Ron Vlaar, Gudmundsson krijgt voorin de voorkeur boven Mats Seuntjens. Adam Maher, die afgelopen week officieel weer terugkeerde in Alkmaar, zit op de bank.

