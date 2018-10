Kipchoge komt woorden tekort: ’Ben erg dankbaar’

„Je kunt twee keer ergens naast grijpen, maar dus geen derde keer. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen.” De 33-jarige Keniaan had voor de 42,195 kilometer in Berlijn 2.01.39 nodig. Daarmee bleef Kipchoge ruim onder de recordtijd van zijn landgenoot Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn 2.02.57 klokte.

Zwaar

Kipchoge schudde Wilson Kipsang, zijn grootste concurrent, al vrij vlot af. Ook in zijn eentje wist de olympisch kampioen van Rio het tempo ontzettend hoog te houden. „Het was zwaar. Ik heb mijn eigen wedstrijd gelopen en geloofde in mijn trainers, mijn begeleiders en ons programma. Dat geloof heeft me er de laatste kilometers doorheen gesleept.”

Kipchoge zag dit voorjaar een serieuze poging nog mislukken. Hij won weliswaar de marathon van Londen, maar leverde in de slotfase van de wedstrijd te veel in op het recordschema en finishte in 2.04.17. De olympisch kampioen had tot zondag zijn persoonlijk record op 2.03.05 staan. Die tijd noteerde hij in 2016 in Londen.

De Keniaan won de race in Berlijn, algemeen beschouwd als de snelste marathon ter wereld, al twee keer eerder. Dat was in 2015 (2.04.00) en in 2017 (2.03.32). Hij heeft nu de laatste negen marathons die hij liep allemaal gewonnen. De Keniaan probeerde vorig jaar op het circuit van Monza als eerste mens onder de twee uur te lopen. Kipchoge kwam toen, met hulp van een legertje tempomakers, in de buurt. Hij kwam uit op 2.00.25.

De Nederlander Bart van Nunen eindigde bij zijn eerste deelname aan de marathon van Berlijn als tiende, op 11 minuten en 30 seconden achterstand van Kipchoge.