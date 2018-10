Vrouwen acht net naast podium bij WK

Ellen Hogerwerf, Marloes Oldenburg, Aletta Jorritsma, José van Veen, Ymkje Clevering, Monica Lanz, Carline Bouw, Kirsten Wielaard en stuurvrouw Ae-Ri eindigden in de A-finale als vierde in een tijd van 6.06,86.

Het goud ging in Bulgarije naar de Verenigde Staten (6.00,97), voor Canada (6.03,05) en Australië (6.03,86). Roos de Jong en Lisa Scheenaard moesten in de finale van de dubbeltwee genoegen nemen met de vijfde plek. Het tweetal had voor hun race 6.52,69 nodig.